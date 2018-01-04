Ольга Сумська разом із сім'єю поїхали на відпочинок у Карпати: казкові фото
16:46, сьогодні 3498 Читать новость на русском
Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою дочкою Ганною поїхали на відпочинок на гірськолижний курорт "Буковель".
Ольга Сумська ділиться фотографіями з відпустки на своїй сторінці в Facebook. Як свідчать знімки, сім'я катається на лижах та фотографуються на схилах засніжених гір.
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Ольга Сумська разом із сім'єю на відпочинку
Ольга Сумська разом із сім'єю на відпочинку
Ольга Сумська на відпочинку
Джерело: 24 Канал
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