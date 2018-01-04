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Ольга Сумська разом із сім'єю поїхали на відпочинок у Карпати: казкові фото

16:46, сьогодні 3498 Читать новость на русском
Ольга Сумська на відпочинку
Ольга Сумська на відпочинку / Фото з Facebook

Українська акторка і телеведуча Ольга Сумська разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою дочкою Ганною поїхали на відпочинок на гірськолижний курорт "Буковель".

Ольга Сумська ділиться фотографіями з відпустки на своїй сторінці в Facebook. Як свідчать знімки, сім'я катається на лижах та фотографуються на схилах засніжених гір.

Читайте також: Сергій Притула показав перші фото із відпустки

Ольга Сумська разом із сім'єю на відпочинку
Ольга Сумська разом із сім'єю на відпочинку


Ольга Сумська разом із сім'єю на відпочинку


Ольга Сумська на відпочинку

Теги: LifeStyle відпочинок Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
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