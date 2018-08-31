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Ольга Сумська розповіла, як вона раптово потрапила до реанімації

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Ольга Сумська
Ольга Сумська / Фото із соцмереж

Відома українська акторка Ольга Сумська 29 серпня потрапила до реанімації. Зірка відверто розповіла, чому вона звернулась до медиків та як лікарі "поставили її на ноги".

У 52 роки Ольга Сумська виглядає більш ніж розкішно. Акторка щоразу дивує своїх прихильників у мережі новими яскравими знімками з насичених буднів.

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Однак не тільки радісні дописи з'являються у соціальних мережах Ольги Сумської. Днями зірка зізналась, що раптово потрапила до лікарні, коли їхала на гастролі до Черкас. 

"Вранці сіла в автобус з Дніпра до Черкас, вистава о 19:00! Раптом різко стало зле: температура 38, ламкість у всьому тілі, страшенна слабкість і нудота. Я ледве пересувалась і говорила. Доїхали до Олександрії і я розумію, що треба терміново до лікарів, бо вистава під загрозою скасування. Телефоную своєму другові Юрію Беланюку, який живе в Олександрії. Він одразу направив мене до Першої міської лікарні! Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги. Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові і поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус", – написала Ольга Сумська. 

За словами акторки, завдяки медикам вистава "Майстер і Маргарита" все ж відбулась у Черкасах. Наразі невідомо, як Ольга Сумська почувається, однак зірка продовжила свої гастролі. 


Ольга Сумська після лікування


Ольга Сумська потрапила до лікарні

Теги: Новини України LifeStyle Лікування
Джерело: 24 Канал
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