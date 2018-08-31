Ольга Сумська розповіла, як вона раптово потрапила до реанімації

Відома українська акторка Ольга Сумська 29 серпня потрапила до реанімації. Зірка відверто розповіла, чому вона звернулась до медиків та як лікарі "поставили її на ноги".

У 52 роки Ольга Сумська виглядає більш ніж розкішно. Акторка щоразу дивує своїх прихильників у мережі новими яскравими знімками з насичених буднів.

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Допис, поширений Ольга Сумская (@olgasumska) 26 Сер 2018 р. о 5:54 PDT

Однак не тільки радісні дописи з'являються у соціальних мережах Ольги Сумської. Днями зірка зізналась, що раптово потрапила до лікарні, коли їхала на гастролі до Черкас.

"Вранці сіла в автобус з Дніпра до Черкас, вистава о 19:00! Раптом різко стало зле: температура 38, ламкість у всьому тілі, страшенна слабкість і нудота. Я ледве пересувалась і говорила. Доїхали до Олександрії і я розумію, що треба терміново до лікарів, бо вистава під загрозою скасування. Телефоную своєму другові Юрію Беланюку, який живе в Олександрії. Він одразу направив мене до Першої міської лікарні! Практично за дві години у відділенні реанімації анестезіології інтенсивної терапії лікарі поставили мене на ноги. Швидко і кваліфіковано зробили аналіз крові і поставили крапельницю. Сказали, що це, можливо, такий вірус", – написала Ольга Сумська.

За словами акторки, завдяки медикам вистава "Майстер і Маргарита" все ж відбулась у Черкасах. Наразі невідомо, як Ольга Сумська почувається, однак зірка продовжила свої гастролі.



Ольга Сумська після лікування



Ольга Сумська потрапила до лікарні