Ольга Сумська знялась у спокусливому образі для глянцю: фото

Популярна українська акторка Ольга Сумська знялась у стильній фотосесії.

Спокусливими фото зірка поділилась в Instagram.

Для глянцю MAKEUP & YOU Professional Ольга Сумська обрала темну сукню, яка легко спадала по талії зірки. Стильний макіяж доповнив зухвалий образ.

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Однак прихильників Ольги Сумської найбільше вразило велике "татуювання" троянд з гілками та листками. Розпис нанесли на руку та шию акторки. Фанати не приховували свій захват від фото та просто засипали сторінку зірки схвальними коментарями.