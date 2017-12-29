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Ольга Сумська знялась у спокусливому образі для глянцю: фото

14:06, сьогодні 2236 Читать новость на русском
Ольга Сумська обрала спокусливий образ для фотосесії
Ольга Сумська обрала спокусливий образ для фотосесії / Фото з вільних джерел

Популярна українська акторка Ольга Сумська знялась у стильній фотосесії.

Спокусливими фото зірка поділилась в Instagram.

Для глянцю MAKEUP & YOU Professional Ольга Сумська обрала темну сукню, яка легко спадала по талії зірки. Стильний макіяж доповнив зухвалий образ.

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Однак прихильників Ольги Сумської найбільше вразило велике "татуювання" троянд з гілками та листками. Розпис нанесли на руку та шию акторки. Фанати не приховували свій захват від фото та просто засипали сторінку зірки схвальними коментарями.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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