Ольга Цибульська заспівала від імені Хорхе Лінареса про Василя Ломаченко: кумедне відео

Сьогодні, 14 травня, до студії Радіо МАКСИМУМ завітала Ольга Цибульська з презентацією своєї нової пісні "Сукня біла".

Співачка Оля Цибульська зіграла у традиційну гру з ведучими шоу "Вдалий ранок", де їй довелося на ходу вигадувати рими до слів. Олі не зразу легко далася гра, але далі співачка здивувала слухачів своєю креативністю. Дивіться, що з цього вийшло ;)

П'яні каштани та сукня коня: Ольга Цибульська вигадує рими:

Також Ольга Цибульська виконала кавер на власну пісню "Цьом" від імені Хорхе Лінареса про Василя Ломаченко, який днями переміг венесуельського боксера.

Ольга Цибульська заспівала від імені Хорхе Лінареса про Василя Ломаченко: