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Олігарх Коломойський розповів, чому не з’являється в Україні

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Ігор Коломойський
Ігор Коломойський / 24 Канал

Український підприємець, мільярдер Ігор Коломойський понад 8 місяців не приїжджає в Україну, бо остерігається можливого затримання у справах, пов’язаних із "Приватбанком", співвласником якого він був.

Про це сам Коломойський сказав у коментарі програмі "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший"), йдеться у розслідуванні "Коломойський в екзилі. Таємна зустріч на Женевському озері".

Приїхати сьогодні в Україну було би верхом необдуманості. Мало що прийде в голову Нацбанку чи "ПриватБанку". Вони подадуть до суду, наприклад, і скажуть, що я їм щось там винен, мільйон гривень – і я приїхати зможу, а виїхати вже ні,
– пояснив Коломойський телефоном.

Окрім того, олігарх розповів, що причиною його нечастих візитів до України є також зайнятість через справу щодо "ПриватБанку", яку розглядає Високий суд Лондона.

Я не приїжджаю, бо настільки завантажили мене цими міжнародними судами, що нема часу. Дуже багато роботи з адвокатами… Ніхто не сидить і не відпочиває, і не милується видами на Женевське озеро",
– підкреслив він.

Ігор Коломойський нині мешкає у Швейцарії, у квартирі у будинку на набережній Уілсон біля Женевського озера.


Будинок Коломойського

Неподалік від квартири знаходиться його офіс.

Офіс Ігоря Коломойського
Офіс Ігоря Коломойського

Будинок на березі цього озера, де олігарх, за інформацією "Української правди" мешкав на початку 2000-х років, знаходиться за 30 хвилин їзди на автомобілі від Женеви, вже на території Франції, і наразі закритий.

Будинок Коломойського
Будинок Коломойського

Протягом кількох днів знімальна група "Схем" не помітила там ані Коломойського, ані членів його родини.

Раніше "Схеми" повідомляли, що олігархи Коломойський і Боголюбов таємно зустрілись у Женеві з екс-головою адміністрації президента Порошенка Ложкіним. Журналісти зафіксували, що зустріч у ресторані готелю Four seasons тривала близько двох годин.

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Про що саме говорили один з найближчих соратників президента Борис Ложкін та олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов того вечора – невідомо. Могло йтися про медіапідтримку – в обмін на збереження активів чи сприяння у вирішенні справ в українських судах. Ще у 2015-му році Коломойський зазначав, що президента Порошенка цікавить медійна підтримка і що саме це є предметом торгу з чинною владою, йдеться у розслідуванні.

Ігор Коломойський покидає Україну більше, ніж на півроку, не вперше. У листопаді 2015-го він дав інтерв’ю у Женеві, у якому розповів, що поїхав з країни через імовірні загрози для себе. Тоді одразу після повернення в Україну він мав непублічну зустріч із Петром президентом Порошенком. Знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати, як Коломойський таємно відвідував Адміністрацію президента.

Ігор Коломойський – колишній співвласник найбільшого українського банку – "Приватбанку", який у грудні 2016 року перейшов у державну власність. Тоді у Нацбанку почали звітувати про збитки у мільярди доларів та можливі зловживання з боку колишнього керівництва. Нині справи, пов’язані із "Приватбанком", розслідує НАБУ та Генеральна прокуратура.

Читайте також: Коломойський і Боголюбов таємно зустрілись у Женеві з соратником Порошенка Ложкіним

Окремо у Високому суді Лондона триває процес "Приватбанку" проти колишніх співвласників цього банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова

20 грудня 2017 року прес-служба "Приватбанку" повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать, на суму понад 2,5 мільярда доларів. Суд також встановив ліміт і на особисті витрати – 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень для кожного.

Раніше "Схеми" розповіли, як Ігор Коломойський у Женеві відсвяткував 55-ий день народження. Привітати олігарха прилетіли народні депутати та бізнесмени. Знімальній групі "Схем" вдалося зафіксувати серед гостей, зокрема, народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка та Євгена Гєллєра, донедавна російського, а нині українського підприємця Павла Фукса та шоумена та керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Згідно із даними, які надіслала "Схемам" адміністрація ресторану, де відзначали день народження олігарха, святкування було розраховане на 100 гостей. Вартість харчування гостей та обслуговування офіціантів склала 23 тисячі 175 швейцарських франків. Особа, на чиє ім’я замовляли свято, мала таке ж прізвище, що і сестра Коломойського. Сам Ігор Коломойський у коментарі "Схемам" зазначив, що "ліміт не був перевищений", а він взагалі не витратив на це свято "ні копійки".

Відео розслідування життя у Швейцарії Ігора Коломойського

Теги: Новини України Новини політики Гроші Ігор Коломойський Розслідування Швейцарія
Джерело: 24 Канал
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