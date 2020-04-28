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      Олігархам не вигідно, щоб українці їхали на заробітки, – Фурса

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      Сезонні роботи
      Сезонні роботи / Soo Ann Woon, Pexels

      Коли українці їдуть до Польщі, то починають заробляти там набагато більше. І великі українські промислові роботодавці – а це олігархи – вимушені значно підвищувати зарплати.

      Тому для них безвіз і закордонні заробітки – це величезна проблема, зазначив в коментарі 24 каналу у програмі "Політбюро" фінансовий аналітик Сергій Фурса.

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      За його словами, на початку 2020 року середня зарплата в доларах була на рекордному рівні за всю історію України. І це все переважно внаслідок конкуренції з польськими роботодавцями. 

      "А зараз є це безглузде рішення української влади, яке не дає людям поїхати працювати на сезонних роботах в Чехію, Фінляндію тощо. Це рішення безглузде. Єдине, чому воно допомагає – це тому, щоб дешева робоча сила залишилася в Україні", – переконаний Фурса.

      Аналітик додав, що українські олігархи звикли до 2-х речей:

      • в Україні є дешева робоча сила,
      • гривня постійно девальвує.

      "Оці 2 речі олігархів цілком влаштовували. Є великі підприємства, де працюють тисячі людей, які там майже закріпачені. При цьому, олігархи постійно отримують вигоду, бо вони експортери", – пояснив Фурса.

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      Експерший заступник міністра економіки Павло Кухта в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" наголосив, що тримати українців – немає сенсу, потрібно для цього створювати відповідні умови.

      "Питання в тому, чому у нас немає таких умов як у Польщі, яка починала 30 років тому з такого ж рівня. Там просто провели реформи, про які багато разів повторюють. Це приватизація, це запуск ринкової економіки, ринок землі, нормальна макроекономічна політика, незалежний Нацбанк тощо", – пояснив він.

      Доти, доки цього не буде, українці будуть їздити на заробітки за кордон. Будь-які намагання їх зупинити, відключивши рейси, завершаться падінням рейтингу і, можливо, протестами,
      – підкреслив Кухта.

      Я не думаю, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль був ініціатором того. щоб заборонити людям їздити на сезонні роботи. Ми чули часто від пана президента, що треба повернути людей і не відпускати їх, умовно кажучи – така собі рожева мрія. Поки що ми говоримо про 10 тисяч людей, яких не відпускають. Але це 10 тисяч людей, які планувати поїхати і заробити досить суттєві для України гроші. Їх залишили тут, і це не дуже чесно, насправді.

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      Автор: Дарія Кудімова, Катерина Козачинська
      Теги: Агро 24 Сільське господарство Фінляндія Новини Польщі Новини України Гроші Заробітчани
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