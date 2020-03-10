Олігархи беруть в заручники економіку України: що задумав Коломойський
В Україні за бажанням Коломойського у відставку відправляється прем'єр-міністр, який спробував забрати олігарха з державної компанії. Це чітко показує, хто в країні головний. Показує всім, що означає йти проти Коломойського.
И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер, или так думал.
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Но теперь это и не важно, теперь он не принимает решения. И теперь ушел и генеральный прокурор, который умел говорит "нет" олигарху, защищая интересы государства в суде по "Привату".
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В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников, которых выгнал Майдан. Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положится на их ценности. И нужные олигархам качества.
Справка. 4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров. Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик представил кандидатов на должности новых министров, а Рада поддержала их назначение. Полный список новых министров – читайте здесь.
Коммуникация "слуг народа" говорит о том, что правительство плохое, потому что следует интересам кредиторов, а не народа. Тут есть одно уточнение. Нет каких то мифических интересов кредиторов. А вот интересы олигархов есть.
Кредиторы уже 5 лет заставляют одно за другим украинское правительство ограничивать интересы олигархов. В этом суть программы МВФ. И олигархам это надоело, теперь они берут власть в свои руки.
Цель кредиторов – стабильная ситуация в экономике Украины. Долгосрочная стабильность. Народу это невыгодно? Цель кредиторов – макроэкономическая стабильность. Народу от этого плохо? Или народу плохо от того, что средняя зарплата в стране достигла исторического максимума?
25 лет на потоках в Украине сидели олигархи и чиновники. И сейчас их люди пугают граждан Украины какими-то кредиторами. Каким-то страшным Соросом и МВФ. В то время как Сорос за 30 лет не приватизировал и бани, и не усаживался ни на один денежный поток.
Что известно о Джордже Соросе? 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения. Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов, и с Украиной его связывает поддержка реформ в нашем государстве, а также финансирование активистов, общественных деятелей и организаций. Кроме того, Джордж Сорос известен своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.
МВФ в принципе создан для того, чтобы вытягивать страны двоечники из кризиса. На потоках сидели олигархи, чьи интересы сейчас "слуги народа" призывают защитить. А страшные все равно кредиторы.
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Конечно, Офис Президента не может написать темник, что МВФ мешает олигархам и Коломойский попросил нас его выгнать. Они будут писать демагогию о том, что власть следует интересам кредиторов, а не народа. Хотя их интересы полностью совпадают.
Український олігарх Ігор Коломойський / Фото: "Українська правда"
А недовольны грамотной экономической политикой только олигархи и их посипаки.
- Олигархи недовольны, что реформы ограничивают их возможности сидеть на потоках. Больше всех, конечно, Коломойский. Но и другие страдают. Реформа рынка газа очень сильно ударила по Фирташу. Верховенство права, на котором настаивает МВФ, в принципе неприемлемо для олигархов. Потому что тогда они перестанут быть олигархами.
- Олигархи недовольны, что государство не решает все проблемы, в первую очередь их проблемы, путем наращивания долга и постоянной эмиссии гривны. Теперь старые практики вернутся.
- Олигархи недовольны, что привычная модель перманентной девальвации сломалась. Раньше они имели дешевую рабочую силу и постоянную ренту от слабой гривны. Теперь они недовольны, что гривна, оказывается, может еще и укрепляться. И что из-за конкуренции с польскими работодателями в результате безвиза приходится повышать зарплаты.
- Олигархи недовольны, что "без внимания государства остались целые сектора экономики". Вообще то, чем меньше государственного внимания, тем любому сектору экономики лучше. Это из разряда, хотите прикончить ІТ сектор в Украине – сделайте министерство ІТ.
- Олигархи недовольны тем, что правительство не поддерживает промышленность. Те не поддерживает самих олигархов. Логично. А как правительство может поддерживать? А как привыкли во все времена крепких хозяйственников – деньгами.
Так что правительство просто не стало перераспределять деньги от бедных к богатым. И за это поплатилось. Ведь падение промышленности – результат падения металлургии вследствие негативной динамики цен на мировых рынках. Вот и подумайте, как в таком случае олигархи хотели бы, чтобы их поддержали.
Что происходит теперь? Используя слабость и полную некомпетентность Зеленского олигархи берут в заложники экономику Украины. И говорят западным партнерам, что прежние условия им не подходят.
Да, они не откажутся от помощи. Деньги все любят. Но условия помощи необходимо пересмотреть. Учитывая интересы олигархов. И они готовы идти до конца. Коломойский не боится дефолта. Он будет ему даже рад. Последствие дефолта (девальвация, инфляция) не пугают его. А даже наоборот.
А некомпетентному президенту, который не в состоянии даже понять, что доходы от таможни зависят от курса, рассказывают сказки, что мы привлечем деньги и без МВФ. Не сможем. Но это объяснят потом. Тоже происками мировой закулисы.
Український президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
Такая риторика – прямое повторение Венесуэлы. Где Чавес объяснял народу, что во всем виноваты мировая закулиса и буржуи, а не его экономическая политика. Посмотреть динамику экономических показатель Венесуэлы все могут сами. Как и динамику беженцев из этой страны.
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Обидно. Как будто ваш брат-наркоман начал вроде вести здоровый образ жизни. И даже устроился на работу. Но в один прекрасный момент ему позвонили старые друзья и вот он уже лежит под кайфом. И вы понимаете, что ждет вас впереди.
Объяснить происходящее с точки зрения лиц принимающих решение очень сложно, ведь подобные шаги прямо ведут страну к дефолту, пусть не в 2020 году (тут хватит запасов прочности и резервов Нацбанка), так в 2021 году.
Да и сам дефолт не так принципиален, как экономические последствия перехода к "экономике безумных теорий заговора имени Венесуэлы", которые будут ощущаться уже раньше. И долго вообще невозможно было понять, что думают люди, запускающие этот процесс.
Какими могут быть последствия дефолта / Инфографика 24 канала
Впрочем, и этому нашлось объяснения. Как пишут в СМИ, гениальный план людей с улицы Банковой заключается в том, что можно отказаться от МВФ, а взамен получить прямую поддержку от США, где Трамп выделит своим любимым друзьям гарантий на 15 миллиардов долларов.
А сделает он это взамен на "компромат на Байдена", благо услужливое ДБР уже возбудило уголовное дело о давление негодяя Байдена на честнейшего борца с коррупцией Шокина.
Что известно об истории с Шокиным и Байденом? Ранее Виктор Шокин заявлял, что ушел с поста генпрокурора Украины из-за давления Джо Байдена. По словам Шокина, Байден требовал уволить его с должности из-за расследования Генпрокуратурой дела Burisma. В 2014 году одним из членов Наблюдательного совета Burisma стал сын Байдена – Гантер.
Burisma принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел. В 2018 году сам Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma под давлением со стороны США. Хотя в Украинском центре противодействия коррупции рассказали: "Шокин не проводил расследования. Его уволили не потому, что он хотел провести это расследование, а совсем наоборот – потому что он его провалил".
В 2019 году произошла скандальный телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ней Трамп склонял Зеленского открыть дело по Гантера Байдена. По данным расследования Buzzfeed, Шокин и еще один эксгенпрокурор Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.
Это идея безумна и не реализуема, что понятно любому образованному человеку. Но в мировоззрении таксиста вполне реальна, ведь он живет в том самом мире теорий заговора, где все можно порешать. А значит в нее могла поверить "тройка" на Банковой.
И если это план "А" в текущей ситуации, то значит все еще хуже, чем вы могли подумать. И значит плана нет, а идет импровизация. И с каждым шагом ее последствия все больнее и больнее.
Позитив в этой истории только один. Теперь есть абсолютная определенность. Определенность экономических перспектив. Теперь легко отвечать на вопрос, в какой валюте держать сбережения.
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И как было очевидно, что нас ждет экономический коллапс уже в тот день, когда Янукович применил силу, разогнав студентов, так и сейчас очевидны перспективы в экономике. А кто предупрежден, тот вооружен.