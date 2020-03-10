Олігархи беруть в заручники економіку України: що задумав Коломойський

В Україні за бажанням Коломойського у відставку відправляється прем'єр-міністр, який спробував забрати олігарха з державної компанії. Це чітко показує, хто в країні головний. Показує всім, що означає йти проти Коломойського.

И президент молча идет на заклание, в том числе подставляя под удар программу МВФ. И теперь непонятно, он раньше говорил, что предан реформам просто как хороший актер, или так думал.

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Но теперь это и не важно, теперь он не принимает решения. И теперь ушел и генеральный прокурор, который умел говорит "нет" олигарху, защищая интересы государства в суде по "Привату".

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В Кабмин зовут проверенных слуг олигархов, крепких хозяйственников, которых выгнал Майдан. Но иногда они возвращаются. Их приводят олигархи, потому что знают, что могут положится на их ценности. И нужные олигархам качества.

Справка. 4 марта Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Вместе с ним в отставку ушел и весь Кабинет министров. Новым главой правительства парламент избрал Дениса Шмыгаля. После этого политик представил кандидатов на должности новых министров, а Рада поддержала их назначение. Полный список новых министров – читайте здесь.

Коммуникация "слуг народа" говорит о том, что правительство плохое, потому что следует интересам кредиторов, а не народа. Тут есть одно уточнение. Нет каких то мифических интересов кредиторов. А вот интересы олигархов есть.

Кредиторы уже 5 лет заставляют одно за другим украинское правительство ограничивать интересы олигархов. В этом суть программы МВФ. И олигархам это надоело, теперь они берут власть в свои руки.

Цель кредиторов – стабильная ситуация в экономике Украины. Долгосрочная стабильность. Народу это невыгодно? Цель кредиторов – макроэкономическая стабильность. Народу от этого плохо? Или народу плохо от того, что средняя зарплата в стране достигла исторического максимума?

25 лет на потоках в Украине сидели олигархи и чиновники. И сейчас их люди пугают граждан Украины какими-то кредиторами. Каким-то страшным Соросом и МВФ. В то время как Сорос за 30 лет не приватизировал и бани, и не усаживался ни на один денежный поток.

Что известно о Джордже Соросе? 89-летний американский бизнесмен венгерско-еврейского происхождения. Его состояние насчитывает более 8 миллиардов долларов, и с Украиной его связывает поддержка реформ в нашем государстве, а также финансирование активистов, общественных деятелей и организаций. Кроме того, Джордж Сорос известен своей антироссийской позицией и деятельностью. В частности, он открыто критикует режим Владимира Путина.

МВФ в принципе создан для того, чтобы вытягивать страны двоечники из кризиса. На потоках сидели олигархи, чьи интересы сейчас "слуги народа" призывают защитить. А страшные все равно кредиторы.

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Конечно, Офис Президента не может написать темник, что МВФ мешает олигархам и Коломойский попросил нас его выгнать. Они будут писать демагогию о том, что власть следует интересам кредиторов, а не народа. Хотя их интересы полностью совпадают.



Український олігарх Ігор Коломойський / Фото: "Українська правда"

А недовольны грамотной экономической политикой только олигархи и их посипаки.

Олигархи недовольны, что реформы ограничивают их возможности сидеть на потоках. Больше всех, конечно, Коломойский. Но и другие страдают. Реформа рынка газа очень сильно ударила по Фирташу. Верховенство права, на котором настаивает МВФ, в принципе неприемлемо для олигархов. Потому что тогда они перестанут быть олигархами.

Олигархи недовольны, что государство не решает все проблемы, в первую очередь их проблемы, путем наращивания долга и постоянной эмиссии гривны. Теперь старые практики вернутся.

Олигархи недовольны, что привычная модель перманентной девальвации сломалась. Раньше они имели дешевую рабочую силу и постоянную ренту от слабой гривны. Теперь они недовольны, что гривна, оказывается, может еще и укрепляться. И что из-за конкуренции с польскими работодателями в результате безвиза приходится повышать зарплаты.

Олигархи недовольны, что "без внимания государства остались целые сектора экономики". Вообще то, чем меньше государственного внимания, тем любому сектору экономики лучше. Это из разряда, хотите прикончить ІТ сектор в Украине – сделайте министерство ІТ.

Олигархи недовольны тем, что правительство не поддерживает промышленность. Те не поддерживает самих олигархов. Логично. А как правительство может поддерживать? А как привыкли во все времена крепких хозяйственников – деньгами.

Так что правительство просто не стало перераспределять деньги от бедных к богатым. И за это поплатилось. Ведь падение промышленности – результат падения металлургии вследствие негативной динамики цен на мировых рынках. Вот и подумайте, как в таком случае олигархи хотели бы, чтобы их поддержали.

Что происходит теперь? Используя слабость и полную некомпетентность Зеленского олигархи берут в заложники экономику Украины. И говорят западным партнерам, что прежние условия им не подходят.

Да, они не откажутся от помощи. Деньги все любят. Но условия помощи необходимо пересмотреть. Учитывая интересы олигархов. И они готовы идти до конца. Коломойский не боится дефолта. Он будет ему даже рад. Последствие дефолта (девальвация, инфляция) не пугают его. А даже наоборот.

А некомпетентному президенту, который не в состоянии даже понять, что доходы от таможни зависят от курса, рассказывают сказки, что мы привлечем деньги и без МВФ. Не сможем. Но это объяснят потом. Тоже происками мировой закулисы.



Український президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Такая риторика – прямое повторение Венесуэлы. Где Чавес объяснял народу, что во всем виноваты мировая закулиса и буржуи, а не его экономическая политика. Посмотреть динамику экономических показатель Венесуэлы все могут сами. Как и динамику беженцев из этой страны.

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Обидно. Как будто ваш брат-наркоман начал вроде вести здоровый образ жизни. И даже устроился на работу. Но в один прекрасный момент ему позвонили старые друзья и вот он уже лежит под кайфом. И вы понимаете, что ждет вас впереди.

Объяснить происходящее с точки зрения лиц принимающих решение очень сложно, ведь подобные шаги прямо ведут страну к дефолту, пусть не в 2020 году (тут хватит запасов прочности и резервов Нацбанка), так в 2021 году.

Да и сам дефолт не так принципиален, как экономические последствия перехода к "экономике безумных теорий заговора имени Венесуэлы", которые будут ощущаться уже раньше. И долго вообще невозможно было понять, что думают люди, запускающие этот процесс.

Какими могут быть последствия дефолта / Инфографика 24 канала

Впрочем, и этому нашлось объяснения. Как пишут в СМИ, гениальный план людей с улицы Банковой заключается в том, что можно отказаться от МВФ, а взамен получить прямую поддержку от США, где Трамп выделит своим любимым друзьям гарантий на 15 миллиардов долларов.

А сделает он это взамен на "компромат на Байдена", благо услужливое ДБР уже возбудило уголовное дело о давление негодяя Байдена на честнейшего борца с коррупцией Шокина.

Что известно об истории с Шокиным и Байденом? Ранее Виктор Шокин заявлял, что ушел с поста генпрокурора Украины из-за давления Джо Байдена. По словам Шокина, Байден требовал уволить его с должности из-за расследования Генпрокуратурой дела Burisma. В 2014 году одним из членов Наблюдательного совета Burisma стал сын Байдена – Гантер.



Burisma принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел. В 2018 году сам Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении Burisma под давлением со стороны США. Хотя в Украинском центре противодействия коррупции рассказали: "Шокин не проводил расследования. Его уволили не потому, что он хотел провести это расследование, а совсем наоборот – потому что он его провалил".



В 2019 году произошла скандальный телефонный разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. В ней Трамп склонял Зеленского открыть дело по Гантера Байдена. По данным расследования Buzzfeed, Шокин и еще один эксгенпрокурор Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на Байдена.

Это идея безумна и не реализуема, что понятно любому образованному человеку. Но в мировоззрении таксиста вполне реальна, ведь он живет в том самом мире теорий заговора, где все можно порешать. А значит в нее могла поверить "тройка" на Банковой.

И если это план "А" в текущей ситуации, то значит все еще хуже, чем вы могли подумать. И значит плана нет, а идет импровизация. И с каждым шагом ее последствия все больнее и больнее.

Позитив в этой истории только один. Теперь есть абсолютная определенность. Определенность экономических перспектив. Теперь легко отвечать на вопрос, в какой валюте держать сбережения.

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И как было очевидно, что нас ждет экономический коллапс уже в тот день, когда Янукович применил силу, разогнав студентов, так и сейчас очевидны перспективы в экономике. А кто предупрежден, тот вооружен.