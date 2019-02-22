Олігархи контролюють уряд України, – Сироїд

Україна захоплена олігархами, які зацікавлені використовувати її як сировинний придаток. Вони не зацікавлені в тому, щоб країна розвивалась як інноваційна держава.

Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд у ефірі 24 каналу розповіла, що олігархи визначають політику в Україні.

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"Цих 8-10 людей, яких ми називаємо олігархами, контролюють більшість в парламенті, уряд та визначають політику. Їхня політика спрямована, насамперед, на виснаження ресурсів, на експорті, а не на створення доданої вартості", – сказала чиновниця.

За її словами, олігархам не потрібний ефективний та якісний розвиток країни, адже для них це є загрозою.

Якщо буде розвиватись інноваційна та цифрова економіка, то відійде на другий план все, що пов’язано з сировинною економікою. Тоді вони перестануть бути такими суперолігархами, якими вони є сьогодні,

– пояснила Сироїд.

Дивіться повний випуск програми "Актуальне інтерв'ю" з віце-спікером парламенту Оксаною Сироїд: