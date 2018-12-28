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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Олігархи з своїми ЗМІ можуть "виростити" кандидата в президенти, а можуть і "втопити", – експерт

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      Що очікувати на президентських виборах 2019 року
      Що очікувати на президентських виборах 2019 року / 24 канал

      Політики змагаються у гаслах, тим часом публікуються нові результати соціологічних опитувань. Серед них багато тих, хто ще не визначився із своїм вибором. І ці люди можуть перевернути результати виборів у 2019 році з ніг на голову.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Олександр Солонтай.

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      За його словами, поки люди святкують, поки свята не завершаться, українці і не будуть остаточно визначатися із своїми вподобаннями серед кандидатів у Президенти України. А юридичний старт виборчої кампанії якраз збігатиметься з реальним визначенням суспільства.

      Солонтай
      Політолог Олександр Солонтай

      При цьому на другий тур явка традиційно впаде, але трагедії не буде – навіть зараз про своє бажання йти на вибори заявляють 85% опитаних.

      Стільки, звісно, не прийде, але реально явка буде від 60 до 70 відсотків, інше буде аномалією. А от розчарування від того, хто пройде у другий тур, може знизити явку до менш ніж 50%,
      – зазначив політолог.

      І окремо наголосив, що на визначення людей сильно повпливають не стільки об'єднання кандидатів, хоч і це також, скільки олігархи.

      Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук – це реальні гравці на полі впливу на думку людей. Вони з своїми каналами та іншими медіаресурсами можуть допомогти вирости кандидату, а можуть і "втопити" його,
      – наголосив Солонтай.

      І додав, що не варто скидати з шальок терезів саму виборчу кампанію, під час якої вдалі ходи кандидатів можуть змінити історію. І трійка "Тимошенко – Порошенко – Зеленський" може суттєво видозмінитися.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, на які хитрощі йдуть політики перед виборами 2019 року.

      Відео про те, які ЗМІ належать олігархам:

       

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Юлія Тимошенко Володимир Зеленський ЗМІ Ігор Коломойський Рінат Ахметов Віктор Пінчук Дмитро Фірташ Віктор Медведчук
      Джерело: 24 канал
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