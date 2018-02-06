Олімпіада-2018: чому титулована українська біатлоністка прибула до Пхьончхану із запізненням

Капітан наздогнала команду: Олена Підгрушна останньою з українських біатлоністів прибула на Олімпійські ігри до Пхьончхана.

Підгрушна мала проблеми зі здоров’ям, тож мусила залишитися у Києві, коли уся збірна кілька днів тому полетіла на корейський півострів.

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Так чи інакше Олена уже здорова, утім найімовірніше все одно буде запасною у збірній України на Олімпіаді. Підгрушна точно пропустить спринтерську гонку та переслідування. Стосовно решти дисциплін тренери прийматимуть рішення згодом.

Відомо, що перша біатлонна гонка на Іграх – жіночий спринт – відбудеться уже в суботу, 10 лютого.

Нагадаємо, Олімпіада у Пхьончхані стартує 9 лютого. На участь у змаганнях зареєструвались 2925 спортсменів. Такий показник вже назвали рекордним. Водночас синьо-жовта збірна встановили свій антипоказник за кількістю спортсменів – всього 33 людини візьмуть участь в Олімпійських іграх від України.