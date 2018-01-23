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Олімпіада-2018: лідера збірної Росії з біатлону Шипуліна не допустили до участі в Іграх

17:21, сьогодні 699 Читать новость на русском
Олімпіада-2018: Антона Шипуліна не допустили до участі
Олімпіада-2018: Антона Шипуліна не допустили до участі / Getty images

Міжнародний олімпійський комітет не допустив лідера біатлонної збірної Росії Антона Шипуліна до участі в Олімпійських іграх 2018.

Дотепер до Антона Шипуліна не було жодних претензій від представників антидопінгового агентства. Російський біатлоніст успішно брав участь у Кубку світу і на останньому етапі в італійському Антхольці зумів навіть завоювати бронзу у гонці-переслідуванні.

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Раніше з реєстраційної заявки, що складалась з 500 російських спортсменів, МОК не допустив до участі в Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором 111 атлетів.

Пізніше з’ясувалось, що недопуск нібито "чистих" росіян до Олімпійських ігор у Пхенчхані пов'язаний з так званою базою допінг-тестів московської лабораторії, яку анонім передав у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у листопаді 2017, пишуть росЗМІ.

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У цьому списку опинилось понад 300 російських спортсменів, яких підозрюють у допінгу.

Окрім Шипуліна, до участі в Олімпіаді-2018 не допустили ще двох російських біатлоністів – Алєксєя Волкова та Євгенія Гаранічєва.

У Міжнародному союзі біатлоністів визнали, що жодним чином не можуть вплинути на цю ситуацію – все вирішує МОК.

Раніше стало відомо, що МОК заборонив брати участь в Олімпіаді-2018 6-разовому російському олімпійському чемпіону Віктору Ану. Він виступав у шорт-треку.

Теги: Новини Росії Скандал Олімпіада-2018 Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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