Олімпіада-2018: лідера збірної Росії з біатлону Шипуліна не допустили до участі в Іграх

Міжнародний олімпійський комітет не допустив лідера біатлонної збірної Росії Антона Шипуліна до участі в Олімпійських іграх 2018.

Дотепер до Антона Шипуліна не було жодних претензій від представників антидопінгового агентства. Російський біатлоніст успішно брав участь у Кубку світу і на останньому етапі в італійському Антхольці зумів навіть завоювати бронзу у гонці-переслідуванні.

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Раніше з реєстраційної заявки, що складалась з 500 російських спортсменів, МОК не допустив до участі в Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором 111 атлетів.

Пізніше з’ясувалось, що недопуск нібито "чистих" росіян до Олімпійських ігор у Пхенчхані пов'язаний з так званою базою допінг-тестів московської лабораторії, яку анонім передав у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у листопаді 2017, пишуть росЗМІ.

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У цьому списку опинилось понад 300 російських спортсменів, яких підозрюють у допінгу.

Окрім Шипуліна, до участі в Олімпіаді-2018 не допустили ще двох російських біатлоністів – Алєксєя Волкова та Євгенія Гаранічєва.

У Міжнародному союзі біатлоністів визнали, що жодним чином не можуть вплинути на цю ситуацію – все вирішує МОК.

Глава #IBU Андерс #Бессеберг отметил, что союз не может вмешиваться в вопрос о недопуске биатлониста сборной России Антона #Шипулин на ОИ-2018: IBU не в силах повлиять на этот вопрос, он должен решаться Союзом биатлонистов России и ОКР

https://t.co/JriHfPfuWG pic.twitter.com/Eo2mRdyxRv — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 23 січня 2018 р.

Раніше стало відомо, що МОК заборонив брати участь в Олімпіаді-2018 6-разовому російському олімпійському чемпіону Віктору Ану. Він виступав у шорт-треку.