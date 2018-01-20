Олімпіада-2018: названо остаточний склад збірної України з біатлону

Тренери чоловічої та жіночої збірних з біатлону оголосили остаточні списки спортсменів, які представлятимуть Україну на Олімпійських Іграх 2018.

Наставники обох команд остаточно визначились зі складами команд після гонок-переслідувань, що 20 січня відбулись на 6-му етапі Кубка світу з біатлону в італійському Антхольці, інформує сайт biathlon.com.ua.

Читайте також: Короля біатлону Бйорндалена не взяли на Олімпіаду-2018

Щоправда, ні чоловіки, ні жінки з української збірної у цих гонках високих результатів не показали.

Серед жінок найвище фінішувала Віта Семеренко, показавши 17-й результат, а серед чоловіків найвище 38-ме місце за Дмитром Підручним.

Згідно з заявкою української збірної на Олімпіаду-2018, у біатлоні кольори українського прапора представлятимуть 5 чоловіків та 6 жінок.

А саме серед чоловіків за омріяне олімпійське золото змагатимуться: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Семаков та Артем Тищенко.

За вибором п'ятого учасника Олімпіади, можу сказати, що на Олімпійські Ігри поїде Артем Тищенко. Він вчора непогано біг спринт до середини дистанції, при цьому більш стабільно і швидше стріляє, ніж Руслан Ткаленко. А нам в якості запасного більше потрібен спортсмен, який зможе краще виступати в естафеті,

– прокоментував склад чоловічої збірної з біатлону головний тренер команди Юрай Санітра.

Що ж до жінок, то тут склад був майже прогнозованим: Юлія Джима, Віта та Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець.

Читайте також: Стало відомо, скільки спортсменів з КНДР поїдуть на Олімпіаду в Південну Корею

Зимові Олімпійські Ігри 2018 триватимуть з 9 до 25 лютого у південнокорейському Пхенчхані.