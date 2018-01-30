Олімпіада-2018 ще не стартувала, а вже є перший рекорд

Зимові Олімпійські ігри 2018 року встановлять рекорд за кількістю учасників, які стартують у змаганнях: наразі зареєстровано 2925 спортсменів.

Напередодні закінчився попередній термін подачі заявок, і свою участь в Іграх уже підтвердили 2925 спортсменів з 92-х країн (чотири роки тому участь брали 2858 спортсменів з 88-х країн).

Найчисленніший склад у команди США – 242 атлета, які змагатимуться у всіх видах спорту. Другою за чисельністю стане заявка Канади – 226 спортсменів. Збірна КНДР, що отримала особливу квоту Міжнародного олімпійського комітету, буде представлена лише 22 спортсменами.

До Південної Кореї вперше на зимову Олімпіаду приїдуть команди Малайзії, Сінгапуру, Еквадору, Еритреї, Нігерії та Косово.

Україна буде представлена ​​мінімум 32 спортсменами, але офіційно НОК повинен оголосити кількість і імена спортсменів 30 січня.

Крім того, буде побитий рекорд за кількістю комплектів (102) медалей, що розігруються, завдяки додаванню до програми нових дисциплін. Вперше на Олімпіаді пройдуть змагання зі сноуборду в категорії біг-ейр, мас-старт в ковзанярському спорті, командні змагання в гірськолижному спорті та дабл-мікст в керлінгу.

Зимові Олімпійські ігри 2018 року пройдуть з 9-го по 25 лютого. Найцікавіші новини про змагання читайте тут.

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