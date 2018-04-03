Олімпіада-2026: які міста претендують на проведення Ігор

Одразу сім країн претендують на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. П'ять з них – у Європі.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міжнародного олімпійського комітету.

Серед претендентів – Грац (Австрія), Калгарі (Канада), Ерзурум (Туреччина), Стокгольм (Швеція), Сьон (Швейцарія), Саппоро (Японія). Щодо Італії, то тамтешня федерація подала місцем проведення ігор одразу три міста Кортіна-д'Ампеццо, Турин та Мілан.

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Варто додати, що Саппоро вже приймав зимову Олімпіаду у 1972 році, а Калгарі – у 1988 році. Турин був господарем Ігор у 2006 році, а Кортіна-д'Ампеццо так і не зуміла прийняти змагання у 1944 році через Другу світову війну (Ігри були скасовані).

Місто, яке прийме зимові Олімпійські ігри 2026 року, буде обране на сесії МОК у вересні 2019 року.

Нагадаємо, у 2022 році зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні. У 2018 році Ігри приймав південнокорейський Пхьончхан.