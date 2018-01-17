Олімпіада об'єднує Кореї: на церемонію відкриття країни вийдуть під єдиним прапором

КНДР та Південна Корея домовились йти під єдиним прапором на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор, що 9 лютого стартують у південнокорейському Пхенчхані.

Прапор "єдиної Кореї" майорітиме на відкритті Олімпіади-2018, інформує BBC.

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Окрім цього, країни домовились зібрати єдину команду для участі у змаганнях з жіночого хокею.

Щоправда, у тренерському штабі Південної Кореї висловили стурбованість з приводу єдиної хокейної збірної, оcкільки це може "завдати шкоди шансам на перемогу в Олімпіаді" південнокорейської команди.

Раніше повідомлялось, що КНДР планує відправити на Олімпійські ігри 2018 делегацію з 550 людей.

Зимові Олімпійські ігри 2018 триватимуть з 9 до 25 лютого у південнокорейському місті Пхенчхан.

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