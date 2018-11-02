Олімпіада у Сочі – це особисте шоу Путіна задля вторгнення в Україну, – американська спортсменка

Американська скелетоністка Кеті Уландер розкритикувала Олімпіаду у Сочі. Причин для критики виявилося дві – допінговий скандал, який виник довкола змагань. А також те, що після Олімпійських ігор президент Росії Володимир Путін напав на Україну.

Слова Уландер після виступу на антидопінговому саміті приводить USA Today.

Росіяни не тільки зіпсували Олімпіаду, вони і в політику втручаються по всьому світу. Знаєте, що найбільше розбиває мені серце в ситуації з Сочі-2014? Те, що це взагалі була не Олімпіада! Це було особисте шоу Путіна. Він хотів підняти дух російського народу, щоб потім отримати підтримку і вдертися в Україну. Це просто виводить мене з себе. Здається, ніби ти просто читаєш про ці події в підручниках історії, але ні – ми дійсно бачили все це. Спортсмени, які виступали в Сочі-2014, не знали, у чому вони насправді беруть участь. Їх мрії були зруйновані,

– заявила Уландер

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Піддала критиці спортсменка і допінговий скандал на Олімпіаді у Росії. Американка посіла четверту сходинку в індивідуальних змаганнях. На третьому місці опинилася росіянка Олена Нікітіна. Однак останню у листопаді 2017 році звинуватили у вживанні допінгу (разом з ще десятьма російськими спортсменами). Відтак Уландер мала б отримати бронзову медаль. Та Нікітіна подала у апеляцію у Спортивний арбітражний суд (CAS) і виграла справу.

"Щодо тих російських спортсменів, яких виправдали у використанні допінгу в Сочі, то я на сто відсотків впевнена, що вони не заслуговують співчуття, але на ті ж сто відсотків впевнена, що вони не заслуговують своїх медалей. Мені їх шкода, насправді. Вони просто не бачать іншого виходу, крім як приймати допінг", – зазначила Уландер.