Олімпік – Львів: стартові склади на матч УПЛ
В рамках 4-го туру Прем'єр-ліги "Олімпік" зіграє проти "Львова".
Зустріч пройде на стадіоні імені Лобановського в Києві. Початок гри о 19:00.
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Стартові склади команд на матч Олімпік – Львів
"Олімпік": Кринський, Зубейко, Гришко, Кравченко, Е. Пасіч, Вакуленко, Кольцов, Сондей, Балашов, Ксьонз, Дегтярьов.
Запасні: Махновський, Загорулько, Трояновський, Немчанінов, Г. Пасіч, Тейшейра, Снурніцин.
"Львів": Бандура, Адамюк, Парамонов, Тейлор, Воронін, Каленчук, Приймак, Западня, Волошинович, Аугусто, Бруно.
Запасні: Сарнавський, Панамбі, Жуліор Сезар, Янчак, Сабіно, Мартан, Кисленко.
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Джерело: 24 Канал
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