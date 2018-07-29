Олімпік – Ворскла: де дивитися онлайн матч УПЛ

"Олімпік" у другому турі УПЛ прийматиме "Ворсклу". Бронзовий призер попереднього чемпіонату не надто вдало стартував у матчі проти "Динамо", а донецька команда у першому турі поступилася "Чорноморцю".

Трансляцію домашніх матчів "Олімпіка" здійснює медіахолдинг "Медіа Група Україна", а саме телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на каналі "Футбол 1" і транслюватимуть цей матч. Буде він доступний і для перегляду в інтернеті. Однак трансляція платна – 29 гривень за доступ до перегляду 24 години, 59 гривень – за перегляд матчів місяць.

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Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, гра відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у неділю, 29 липня. Початок о 17:00 годині.

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