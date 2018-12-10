"Олімпік" може припинити своє існування, – гендиректор клубу

Генеральний директор "Олімпіка" Олексій Антонов підтвердив інформацію про те, що клуб знаходиться під загрозою зникнення.

Антонов в ефірі "Футбол 1" розповів, як може відбитися на клубі дискваліфікація молодіжних команд, а також пояснив, чому не звертається до Лозанни з питання договірних матчів.

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Ми маленький клуб, у нас маленький бюджет. Йти в Лозанну – це витрати 50-60 тисяч євро, це великі для нас гроші. Ми намагаємося зараз своїми силами цю ситуацію вирівняти. Головне – інше. За регламентом основна команда не може отримати атестат, якщо немає молодіжних команд. Молодіжні команди хочуть на два роки дискваліфікувати. Влітку нам можуть не дати атестат. У нас така ситуація, ми дали запит в ФФУ, щоб дали відповідь, чи братиме участь головна команда. Відповіді немає. Сказали, що не знають,

– розповів генеральний директор "Олімпіка".

Нагадаємо, що глава Комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України (ФФУ) Франческо Баранка прокоментував критику рішення Комітету про відсторонення команд U-21 і U-19 "Олімпіка" від участі в національних змаганнях в нинішньому і наступному сезонах.

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