"Олімпік" підписав контракт із сенегальським нападником, який виступав за "Ювентус"

Донецький "Олімпік" офіційно оголосив про підписання контракту із сенегальським нападником Матаром Дійе.

Контракт з 21-літнім нападником підписаний терміном до кінця 2022 року, повідомили у клубі. Зазначається, що гравець може зіграти як на вістрі атаки, так і на фланзі.

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Останнім клубом сенегальця був "Есте" з італійської Серії D. Також виступав за "Віценчу", "Торіно" та "Ювентус" у Прімавері (чемпіонат молодіжних команд U-19).

Нагадаємо, взимку "Олімпік" покинув нападник Дмитро Білоног. Гравець повернувся в кропивницьку "Зірку". Також донецьку команду залишив захисник Дмитро Немчанінов. Натомість "Олімпік" підписав контракт із захисником Єгором Клименчуком.

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