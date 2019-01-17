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      "Олімпік" підписав контракт із сенегальським нападником, який виступав за "Ювентус"

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      Матар Дійе підписав контракт з "Олімпіком"
      Матар Дійе підписав контракт з "Олімпіком" / ФК "Олімпік"

      Донецький "Олімпік" офіційно оголосив про підписання контракту із сенегальським нападником Матаром Дійе.

      Контракт з 21-літнім нападником підписаний терміном до кінця 2022 року, повідомили у клубі. Зазначається, що гравець може зіграти як на вістрі атаки, так і на фланзі.

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      Останнім клубом сенегальця був "Есте" з італійської Серії D. Також виступав за "Віценчу", "Торіно" та "Ювентус" у Прімавері (чемпіонат молодіжних команд U-19).

      Нагадаємо, взимку "Олімпік" покинув нападник Дмитро Білоног. Гравець повернувся в кропивницьку "Зірку". Також донецьку команду залишив захисник Дмитро Немчанінов. Натомість "Олімпік" підписав контракт із захисником Єгором Клименчуком. 

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      Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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