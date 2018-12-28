"Олімпік" розстався з двома гравцями, яких недавно підписав

Донецький "Олімпік" вирішив розірвати контракти із захисником Антоном Кравченком і Євгеном Зубейком.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Угоди з 27-річним і 29-річним футболістами відповідно були розірвані за обопільною згодою. Обидва гравці перейшли в донецьку команду минулого літа.

Кравченко в поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол, на рахунку Зубейка – 18 матчів.

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