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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      "Олімпік" розстався з двома гравцями, яких недавно підписав

      55 Читать новость на русском
      Євген Зубейко
      Євген Зубейко / olimpik.com.ua

      Донецький "Олімпік" вирішив розірвати контракти із захисником Антоном Кравченком і Євгеном Зубейком.

      Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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      Угоди з 27-річним і 29-річним футболістами відповідно були розірвані за обопільною згодою. Обидва гравці перейшли в донецьку команду минулого літа.

      Кравченко в поточному сезоні зіграв 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол, на рахунку Зубейка – 18 матчів.

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      Теги: Футбол Трансфери Спорт ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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