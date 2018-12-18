Донецький "Олімпік" зможе добитися перегляду справи про договірні матчі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

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"Ворскла" та "Арсенал" не підтримали "Олімпік" у проханні відправити справу щодо підозри у договірняках на повторний розгляд. Це не завадить зареєструвати колективний лист до Апеляційного Комітету. Адже клуб Гельзіна заручився необхідними голосами 2/3 учасників Прем'єр-Ліги", – написав Бурбас.

Ворскла та Арсенал не підтримали Олімпік в проханні відправити справу щодо підозри у договірняках на повторний розгляд. Це не завадить зареєструвати колективний лист до Апеляційного Комітету. Адже клуб Гельзіна заручився необхідними голосами 2/3 учасників Прем`єр-Ліги. — Igor Burbas (@iburbas) 18 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що Дисциплінарний комітет не забороняє повторний розгляд справи в тому випадку, якщо відкрилися нові обставини. Однак для перегляду справи виявлені обставини повинні бути істотними.

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