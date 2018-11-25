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      Олімпік – Зоря: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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      Олімпік – Зоря прогноз букмекерів
      Олімпік – Зоря прогноз букмекерів

      У неділю, 25 листопада, донецький "Олімпік" у Києві прийматиме луганську "Зорю". Букмекери оцінили шанси кожної з команди на перемогу.

      Останні дві очні зустрічі між командами завершилися внічию: у Запоріжжі 0:0 і в Києві 3:3. З останньої їх зустрічі в "Олімпіку" відбулися серйозні зміни: змінився тренерський штаб, та й склад колишнім не залишився. У "Зорі" ж в останні тижні на інформаційному просторі все тихо. Команда спокійно і плавно готується до майбутньої зустрічі.

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      У PariMatch перемогу "Зорі" оцінили в 2,00. На "Олімпік" приймають з коефіцієнтом 4,00. Нічия у матчі – 3,30.

      Дещо інші коефіцієнти пропонує "Фаворит спорт". Їх експерти дають більший коефіцієнт на "Зорю", і менший – на "Олімпік". Так, перемога гостей отримала 2,06, у той час як на донеччан приймають з коефіцієнтом 3,70. Щодо нічиєї, то вона має значення 3,35.

      Та найменший коефіцієнт на перемогу "Олімпіка" – у Marathon bet – 3,55. На перемогу "Зорі" приймають з найбільшим коефіцієнтом 2,10. Якщо команди зіграють унічию – 3,32.

      Нагадаємо, що матч УПЛ "Олімпік" – "Зоря" відбудеться 25 листопада. Початок – о 14:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол УПЛ Спорт ФК Зоря ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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