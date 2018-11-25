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      "Олімпік" та "Зоря" розійшлися бойовою нічиєю: відео голів

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      Олімпік – Зоря відео голів та огляд матчу
      Олімпік – Зоря відео голів та огляд матчу

      У 16-му турі української Прем'єр-ліги "Олімпік" вдома приймав "Зорю". Матч завершився бойовою нічиєю.

      Олімпік – Зоря 1:1
      Голи: Балашов, 58 (пен.) – Вернидуб, 51

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      Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям тільки у другому таймі. На 51-й хвилині Сілас подавав кутовий зліва, Вернидуб виграв верхову дуель відразу у двох опікунів – і головою пробив у кут воріт. Воротар бачив напрямок польоту, але дістати м'яч не зміг.


      Вже за декілька хвилин "Олімпік" заробив пенальті, коли Арваладзе збив Шиндлера у власному штрафному майданчику. Вдало реалізувати 11-метровий вдалося Віталію Балашову – 1:1.

      Таким чином, команди зіграли вже третій матч поспіль внічию. "Зоря" залишилася на 7 місці в турнірній таблиці УПЛ, а "Олімпік" піднявся на одну позицію і посів 9 місце.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Зоря ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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