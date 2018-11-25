У 16-му турі української Прем'єр-ліги "Олімпік" вдома приймав "Зорю". Матч завершився бойовою нічиєю.

Олімпік – Зоря 1:1

Голи: Балашов, 58 (пен.) – Вернидуб, 51

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Відкрити рахунок у матчі вдалося гостям тільки у другому таймі. На 51-й хвилині Сілас подавав кутовий зліва, Вернидуб виграв верхову дуель відразу у двох опікунів – і головою пробив у кут воріт. Воротар бачив напрямок польоту, але дістати м'яч не зміг.



Вже за декілька хвилин "Олімпік" заробив пенальті, коли Арваладзе збив Шиндлера у власному штрафному майданчику. Вдало реалізувати 11-метровий вдалося Віталію Балашову – 1:1.

Таким чином, команди зіграли вже третій матч поспіль внічию. "Зоря" залишилася на 7 місці в турнірній таблиці УПЛ, а "Олімпік" піднявся на одну позицію і посів 9 місце.

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