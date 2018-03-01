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Олімпійський чемпіон Абраменко отримав цінні подарунки від Президента: відомі деталі

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Порошенко нагородив Абраменка орденом
Порошенко нагородив Абраменка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко зустрівся із чемпіоном ХХIII зимових Олімпійських ігор з фристайлу Олександром Абраменком та вручив йому високу державну нагороду – орден "За заслуги" ІІІ ступеня і сертифікат на квартиру.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Окрім Абраменка, Порошенко нагородив і головного тренера збірної команди України з фристайлу Енвера Аблаєва орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

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Зазначається, що атлети відзначені за досягнення високих спортивних результатів на зимових Олімпійських іграх 2018 року у південнокорейському Пхьончхані. За словами Президента, вони виявили самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України.

"Найщиріші вітання. Це заслужена нагорода. Ви зробили більше, ніж багато хто для популяризації нашої держави і я вас вітаю з цією заслуженою перемогою", – сказав Порошенко, вручаючи Авраменку відзнаку.

Також він подякував тренеру олімпійського чемпіона.

Це ваше також величезне досягнення, величезна робота на всю нашу державу і я дуже радий за вас. Вся Україна, вся наша багатомільйонна нація бачила стрибок Олександра. У нас дуже давно не було олімпійських медалей. Думаю, що це перемога. Про яку мріяли і, чесно кажучи, не всі вірили, що в нас буде золото,
– наголосив він.

Авраменко розповів, що Міжнародний олімпійський комітет попросив надати одну з лиж, у яких він переміг на Олімпіаді, з автографом для музею у Лозані.

"Я перебував у якомусь такому не зрозумілому відчутті. Це для мене був який сон. Але я дуже зрадів, що я зміг завоювати і принести Україні першу золоту медаль у нашому виді спорту", – розповів фристайліст.

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Також президент вручив спортсмену сертифікат на квартиру. За словами Олександра, власне житло для нього було другою мрією після перемоги на Олімпіаді і він пообіцяв запросити Порошенка на новосілля.

Абраменко, у свою чергу, вручив українському Президенту сувенір з Олімпіади – символ ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що Україна виплатить грошову винагороду у сумі 125 тисяч доларів спортсмену Олександру Абраменку, який здобув "золото" з фристайлу на зимових Олімпійських іграх-2018.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини спорту Олімпіада-2018 Нагороди Олександр Абраменко
Джерело: 24 Канал
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