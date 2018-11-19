Олімпійські чемпіони визнані найкращими легкоатлетами жовтня в Україні

Ярославу Магучіх і Михайла Кохана визнали найкращими легкоатлетами жовтня в Україні

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

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За результатами голосування уболівальників, ЗМІ й членів експертної ради Федерація легкої атлетики України підтримали переможницю Юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту та переможця з метання молота вагою 5 кг.

Ярослава Магучіх у жовтні перемогла на юнацьких Олімпійських іграх зі стрибків у висоту, повторивши на другому етапі юніорський рекорд України і встановивши юнацький рекорд України та найкращі результати світового сезону U18 і U20 (1,95 м). Результат на першому етапі – 1,92 м.

Михайло Кохан переміг на юнацьких Олімпійських іграх з метання 5-кілограмового молота (85,97 м на першому етапі і 85,14 м на другому етапі).

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