Олімпійські ігри: як Росія наслідує ідеї великого афериста часів Римської імперії
У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – вигадливі методи здобувати перемогу на спортивних змаганнях Росія запозичила у великого римського імператора Нерона. Аби стати абсолютним чемпіоном він увів кілька дисциплін в програму Олімпійських ігор. Відтак посів перше місце у змаганнях зі співу та акторського мистецтва. Якщо вірити історикам, він не допустив до поєдинку усіх своїх конкурентів.
Також у випуску:
Оскар за симуляції у футболі.
Джерело: 24 канал
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