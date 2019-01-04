Олімпійські ігри: як Росія наслідує ідеї великого афериста часів Римської імперії

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – вигадливі методи здобувати перемогу на спортивних змаганнях Росія запозичила у великого римського імператора Нерона. Аби стати абсолютним чемпіоном він увів кілька дисциплін в програму Олімпійських ігор. Відтак посів перше місце у змаганнях зі співу та акторського мистецтва. Якщо вірити історикам, він не допустив до поєдинку усіх своїх конкурентів.

Також у випуску: Оскар за симуляції у футболі.