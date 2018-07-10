Олімпійський чемпіон Абраменко показав, як тренується у міжсезонні: відео
Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко після тріумфу в олімпійському Пхьончхані продовжує тренуватися до нового змагального сезону.
Українець поділився відео, на якому він відпрацьовує різні елементи своєї програми на батуті. Наразі Абраменко тренується в залі при Коледжі фізичної культури в Миколаєві.
Зазначимо, що на перших тренувальних зборах національної команди Олександр був відсутній, тому що хотів відпочити після Олімпійських Ігор.
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Нагадаємо, що Олександр Абраменко на зимовій Олімпіаді-2018 здобув для України єдину медаль. Спортсмен виборов золото у фристайлі.
Джерело: 24 Канал
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