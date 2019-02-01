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      Олімпійський чемпіон Ріо-2016 Верняєв переніс дві операції за два дні: фото

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      Олег Верняєв переніс дві операції
      Олег Верняєв переніс дві операції / Фото з відкритих джерел

      Олімпійський чемпіон Ріо-2016 український гімнаст Олег Верняєв переніс операцію на дві ноги в медичному центрі, розташованому в Тель-Авіві (Ізраїль).

      Причини хірургічного втручання і сроки відновлення невідомі. Судячи з усього, найближчі етапи Кубка світу, зокрема в Баку (16-17 лютого) і Мельбурні (21-24 лютого), Верняєв пропустить.

      Читайте також: Олег Верняєв: В Україні немає вибору залів, вони часів, коли мені було 10 років

      "Уже як традиція кожного січня лягати на хірургічний стіл або збіг? Що думаєте? Це вже третя операція на лівий гомілкостоп", – написав Олег.


      Раніше 24 канал писав, що у січні 2018 року, у Олега Верняєва діагностували розрив зв'язок ноги і плеча. Операцію Олегу зробили в Німеччині і вже за півроку українець завоював дві медалі на етапі Кубка світу в угорському місті Сомбатхей, а також став віце-чемпіоном світу у вправах на брусах.

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      Теги: Спорт Олег Верняєв Спортивна гімнастика Травми
      Джерело: 24 Канал
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