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      Олімпійський чемпіон з біатлону та партнер українки Юлії Джими оголосив про закінчення кар’єри

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      Міхаель Рьош
      Міхаель Рьош

      Чемпіон зимових Олімпійських ігор у Турині 2006 року біатлоніст Міхаель Рьош заявив про закінчення кар’єри. Останнім його змаганням стане етап Кубка світу у німецькому Рупольдингу.

      Про це Міхаель Рьош заявив під час спеціальної прес-конференції на етапі Кубка світу в Оберхофі.

      "Сподівався, що не заплачу, але без цього ніяк. Для мене коло замкнулося. Через 13 років після початку кар’єри я анонсую, що завершу її в Рупольдингу. Це місце викликає у мене сильні емоції, оскільки тут були мої перші гонки та індивідуальні перемоги. Добре, що я сам можу вирішувати, коли піти. І це важливо для мене сказати: "час настав". Я дуже скоро стану батьком, і для мене – це основна причина чому я залишаю мою пристрасть – біатлон – у минулому. Я дбатиму про свою нову родину", – заявив Міхаель Рьош.

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      При цьому Рьош планує і надалі залишатися у біатлоні.

      Варто зазначити, що Міхаель Рьош – німець. І саме у складі цієї збірної став олімпійським чемпіоном в естафеті – у 2006 році в Турині. Однак із 2014 року він представляє збірну Бельгії. За 13 років професійної кар’єри біатлоніст 22 рази підіймався на подіум. Тричі – на найвищу сходинку. Також в активі спортсмена три бронзові медалі чемпіонатів світу. Усі вони здобуті в естафетних гонках. Наприкінці 2017 року Міхаель Рьош у тандемі з Юлією Джимою виступив у World Team Challenge (Різдвяній гонці), де пара посіла 5 місце.

      Етап Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу триватиме з 16 по 20 січня.

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      Теги: Спорт Новини біатлону
      Джерело: 24 Канал
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