Олімпійський чемпіон Жан Беленюк знявся у кліпі Ярмака: відео

Українский реп-виконавець Ярмак запрезентував кліп на пісню "Гни свою лінію", у якій головну роль зіграв призер олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

У новій пісні "Гни свою линию" український репер підняв питання дискримінації та знущань. Про це музикант повідомив на своїй сторінці Facebook.

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"Для мене це особлива робота, так як ще два тижні тому ми повинні були знімати кліп на зовсім іншу пісню. Але я наполіг на тому, що потрібно зробити відео саме на пісню "Гни свою лінію". Тому що вона особиста і кожна людина, яка піднімається вгору обов'язково стикається з труднощами і неприємностями. Це не пісня – це повчання, це рада, це мотивація", – написав виконавець.

Також Ярмак подякував Жану Беленюку, адже кліп – це історія темношкірого хлопчика, який незважаючи на труднощі став Чемпіоном Світу.

"Ідіть до вершини і не звертайте увагу на тих, хто знизу Вам щось кричить. Нічого не доводь дурням, просто – гни свою лінію", –закликав у своєму пості співак.

Дивіться кліп на пісню "Гни свою лінію"