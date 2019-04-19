12:54
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Олімпійський" готується до дебатів: що зараз відбувається на стадіоні

      371 Читать новость на русском
      Що зараз відбувається на "Олімпійському"
      Що зараз відбувається на "Олімпійському" / Facebook-сторінка речника МВС Артема Шевченка

      На стадіоні "Олімпійський" у Києві, де о 19:00 стартують дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, кипить робота. З самого ранку там чергують десятки поліцейських та нацгвардійців, а довкола стадіону перекрили рух транспорту.

      З самого ранку на "Олімпійський" прибули кілька вантажівок з телевізійним обладнанням.

      Читайте також: Через дебати довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух, а громадський транспорт змінить режим

      Перекритий рух транспорту по вулиці Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там прямо на вулиці встановлюють рамки-металошукачі.

      "Закликаємо всіх, хто прийде сюди увечері: суто мирний характер, ніякого насильства і жодної зброї та заборонених предметів", – заявив у Facebook речник МВС Артем Шевченко.

      На стадіоні вже встановлені дві сцени – по окремій для виступу кожного з кандидатів у президенти. Команди політиків запрошували своїх прихильників за принципом 50/50.

      Перед початком дебатів о16:00 на стадіоні заплановано концерти.

      Стадіон Олімпійський фото дебати
      Поліція на "Олімпійському" забезпечуватиме громадський порядок

      Дивіться відео з цікавими фактами про стадіон "Олімпійський":

      Новина доповнюється…

      blog_ava
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні
      12340
      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Новини Києва НСК Олімпійський Поліція Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      сьогодні , 12:07 Пам'ятка виборця: як голосувати і які документи брати з собою
      5097
      Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      сьогодні , 12:01 Мала приватизація: як кілька айтішників вигідно продають держмайно
      Блог Медіа 263
      Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      сьогодні , 10:33 Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
      39810
      Таке рішення могло коштувати життя: історія відважного судді, який протистояв становленню "ДНР"
      сьогодні , 10:30 Таке рішення могло коштувати життя: історія відважного судді, який протистояв становленню "ДНР"
      Ірина Шиба 388
      Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання
      сьогодні , 10:29 Як відбуватимуться дебати між кандидатами у президенти: відповіді на поширені запитання
      Анастасія Зазуляк 2706
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук