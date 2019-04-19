"Олімпійський" готується до дебатів: що зараз відбувається на стадіоні

На стадіоні "Олімпійський" у Києві, де о 19:00 стартують дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, кипить робота. З самого ранку там чергують десятки поліцейських та нацгвардійців, а довкола стадіону перекрили рух транспорту.

З самого ранку на "Олімпійський" прибули кілька вантажівок з телевізійним обладнанням.

Читайте також: Через дебати довкола стадіону "Олімпійський" обмежать рух, а громадський транспорт змінить режим

Перекритий рух транспорту по вулиці Великій Васильківській від Ділової до Саксаганського. Там прямо на вулиці встановлюють рамки-металошукачі.

"Закликаємо всіх, хто прийде сюди увечері: суто мирний характер, ніякого насильства і жодної зброї та заборонених предметів", – заявив у Facebook речник МВС Артем Шевченко.

На стадіоні вже встановлені дві сцени – по окремій для виступу кожного з кандидатів у президенти. Команди політиків запрошували своїх прихильників за принципом 50/50.

Перед початком дебатів о16:00 на стадіоні заплановано концерти.



Поліція на "Олімпійському" забезпечуватиме громадський порядок

Дивіться відео з цікавими фактами про стадіон "Олімпійський":

Новина доповнюється…