Олімпійський рух "загруз у болоті", – західні ЗМІ про участь російських спортсменів в Олімпіаді-2018

Спортивний арбітражний суд (CAS) 1 лютого скасував санкції щодо 28 російських спортсменів у зв'язку із браком доказів про порушення ними антидопінгових правил. Тепер, щонайменше, 150 представників РФ зможуть взяти участь у зимовій Олімпіаді, яка відбудеться у Пхьончхані.

Цим рішенням CAS буквально подарував главі Кремля шанс залишити своїх спорстменів безкарними, пише швейцарське видання Tages-Anzeiger.

Обурення щодо допуску майже всіх російських спортсменів на Олімпіаду-2018 висловлює і The New York Times.

"Це трохи заплутано і нерозумно. Офіційно ці атлети не будуть "російською збірною" – вони будуть називатися "олімпійськими спортсменами з РФ". Росіяни, які завоюють золото, не почують свій гімн. Але всі будуть знати, що вони з Росії", – коментує кореспондент газети Віктор Мезер.

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На думку журналіста Frankfurter Allgemeine Zeitung Крістофера Бекера, російську олімпійську збірну в повному складі не варто було допускати ні в Ріо, ні в Пхьончхан, і тільки потім ініціювати процес в CAS.

Успіх Міжнародного олімпійського комітету напередодні Олімпіади в Південній Кореї став би ударом для тих, хто стоїть на чолі системи допінгових маніпуляцій у Росії. Тепер же вони тріумфують. (...) Медалі залишилися на місці. Вийшло, що застосування допінгу себе виправдало, Росія і далі залишається в грі. Олімпійський рух загруз у болоті. Можливо, цього можна було б уникнути, але тоді слід було тримати очі широко розплющеними,

– констатує автор публікації.

Більше того, вердикт CAS надав Росії серйозний арсенал у пропагандистській війні, впевнена оглядачка The Guardian Марта Келнер.

Журналістка нагадує історію питання.

"Спочатку стало відомо, що російських спортсменів, яким дозволили брати участь у змаганнях як "нейтральним", все одно на стартовій лінії будуть представляти як спортсменів з Росії. Потім було оголошено, що російський прапор може з'явитися на церемонії закриття, в той час як національний гімн росіян буде лунати навколо стадіону у Пхьончхані і в будинках по всьому світу. Минулого тижня з'ясувалося, що зі 389 російських спортсменів до змагань у Південній Кореї будуть допущені 169", – зазначає Келнер.

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Подібне можна було передбачити, вважає журналістка, адже МОК залишив собі простір для маневру, заявивши, що російським спортсменам дозволять змагатися на цьогорічних зимових Олімпійських іграх, якщо буде доведено, що вони чисті.

Додамо, що після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні виправдав 28 російських спортсменів, МОК запевнив, що розчарований рішенням CAS, однак воно ще не означає, що представники Росії, яким задоволено в апеляції, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018.