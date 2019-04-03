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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      "Олімпійський" відповів щодо дебатів між Зеленським і Порошенком

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      "Олімпійський" не отримував заяву на проведення дебатів
      "Олімпійський" не отримував заяву на проведення дебатів / Колаж 24 каналу

      Національний спорткомплекс "Олімпійський" не отримував заяву щодо проведення дебатів між кандидатами у президенти України.

      Відповідну заяву оприлюднили на Facebook-сторінці стадіону за годину після звернення Володимира Зеленського.

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      На сторінці зазначили, що ані офіційних заяв, ані проектів угод на проведення дебатів не отримували.

      Пропозиція одного з кандидатів в президенти провести такі дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві – є його (Зеленського – ред. 24 канал) власною ініціативою,
      – зазначено на сторінці.

      Ініціатива Володимира Зеленського не обговорювалася з керівництвом держпідприємства та не узгоджувалася з графіком проведення заходів на стадіоні.

      Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів. Народна депутатка від партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова заявила, що президент Петро Порошенко не буде влаштовувати дебати на стадіоні.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

      Як мають відбуватися дебати?Керівник Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія розповів, що за статтею 62 Закону "Про вибори президента України" дебати мають відбутися не пізніше, аніж 19 квітня. Окрім того, вони мають тривати у прямому ефірі не менше, аніж 60 хвилин. Існує три формати у яких можуть пройти дебати: за участю експертів і представників ЗМІ, модерація між ними, або дебати в декілька турів.

      За відмову від участі у дебатах обидвом кандидатам нічого не загрожує.

      Спрогнозувати їх перебіг важко. Команда Зеленського активно працює у мережі, проте обережно ставиться до традиційних ЗМІ. Порошенко, навпаки, є активним риториком.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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