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      Новий рік-2019: у скільки обійдеться "Олів'є" цього року

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      Новий рік 2019: скільки коштує "Олів'є"
      Новий рік 2019: скільки коштує "Олів'є" / 24 Канал

      Салат "Олів'є" вже відходить у минуле, але багато хто досі вважає його традиційним на новорічному столі. Для того, щоб приготувати три кілограми цієї страви на Новий рік-2019, доведеться віддати майже 165 гривень.

      "Олів'є" на Новий рік-2019 обійдеться майже на 28% дорожче, ніж минулоріч. Ціни цьогорічного святкового салату взяті із показників Держстату.

      Читайте також: Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати

      Рецепт "Олів'є" і вартість продуктів:

      Варена картопля – 600 г – 3,9 грн;

      Варена морква – 250 г – 3 грн;

      Цибуля – 200 г – 2,1 грн;

      Варена ковбаса – 600 г – 54,7 грн;

      Яйця – 8 шт. – 12 грн;

      Солоні огірки – 500 г – 35,2 грн;

      Консервований зелений горошок – 425 г – 32,4 грн;

      Майонез – 300 г – 15 грн;

      Сіль, перець – за смаком.

      За рік суттєво зросла ціна на варену ковбасу – до 91,2 грн/кг (наприкінці 2017-го вона коштувала 76,4 грн/кг). Також подорожчала картопля – 6,5 грн/кг в грудня 2018-го проти 5,7 грн/кг в грудня 2017-го. За десяток яєць цього року треба віддати 24,9 грн, минулоріч – 24,78 грн.

      Теги: Новини України Публікації Food and Drinks Новорічні свята Інфографіка
      Джерело: 24 Канал
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