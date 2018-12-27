Новий рік-2019: у скільки обійдеться "Олів'є" цього року

Салат "Олів'є" вже відходить у минуле, але багато хто досі вважає його традиційним на новорічному столі. Для того, щоб приготувати три кілограми цієї страви на Новий рік-2019, доведеться віддати майже 165 гривень.

"Олів'є" на Новий рік-2019 обійдеться майже на 28% дорожче, ніж минулоріч. Ціни цьогорічного святкового салату взяті із показників Держстату. Читайте також: Ціни на новорічний стіл-2019: скільки грошей готувати Рецепт "Олів'є" і вартість продуктів: Варена картопля – 600 г – 3,9 грн; Варена морква – 250 г – 3 грн; Цибуля – 200 г – 2,1 грн; Варена ковбаса – 600 г – 54,7 грн; Яйця – 8 шт. – 12 грн; Солоні огірки – 500 г – 35,2 грн; Консервований зелений горошок – 425 г – 32,4 грн; Майонез – 300 г – 15 грн; Сіль, перець – за смаком. За рік суттєво зросла ціна на варену ковбасу – до 91,2 грн/кг (наприкінці 2017-го вона коштувала 76,4 грн/кг). Також подорожчала картопля – 6,5 грн/кг в грудня 2018-го проти 5,7 грн/кг в грудня 2017-го. За десяток яєць цього року треба віддати 24,9 грн, минулоріч – 24,78 грн.