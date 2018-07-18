Оля Полякова і Tayanna виконали вокальні вправи у міні-вбранні: ефектне відео

Українські співачки Оля Полякова і Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, зробили спільну репетицію перед виступом. При цьому зірки показали досить пікантні образи.

Своєрідний перфоменс Олі Полякової і Тетяни Решетняк відбувся в гримерці перед виступом на щорічному міжнародному фестивалі "Славянский базар", який проходить в білоруському місті Вітебськ. Знаменитості спільно виконали вокальну вправу, яка не потребувала слів. Артистки намугикали мелодію, розсмішивши команду помічників.

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Відповідне відео розмістила "супербілявка" Оля Полякова. На знятих кадрах вона сидить навпроти Тетяни Решетняк у білому вбранні, схожому на банний рушник. Водночас Tayanna готувалась до концерту в міні-сукні з довгими рукавами.

Лайфхак для вокалістів-початківців, – написала Оля Полякова.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 17 Лип 2018 р. о 3:37 PDT

Співачки не обмежились тільки перфоменсом. Оля Полякова та Тетяна Решетняк разом відправились на вечерю. До артисток долучився співак Макс Барських, їхні помічники та друзі.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 16 Лип 2018 р. о 3:29 PDT