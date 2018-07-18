21:44
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, сьогодні
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Оля Полякова і Tayanna виконали вокальні вправи у міні-вбранні: ефектне відео

1241 Читать новость на русском
Оля Полякова
Оля Полякова / clutch.ua

Українські співачки Оля Полякова і Тетяна Решетняк, більш відома як Tayanna, зробили спільну репетицію перед виступом. При цьому зірки показали досить пікантні образи.

Своєрідний перфоменс Олі Полякової і Тетяни Решетняк відбувся в гримерці перед виступом на щорічному міжнародному фестивалі "Славянский базар", який проходить в білоруському місті Вітебськ. Знаменитості спільно виконали вокальну вправу, яка не потребувала слів. Артистки намугикали мелодію, розсмішивши команду помічників.

Читайте також: Оля Полякова вразила розкішною фігурою на пляжі

Відповідне відео розмістила "супербілявка" Оля Полякова. На знятих кадрах вона сидить навпроти Тетяни Решетняк у білому вбранні, схожому на банний рушник. Водночас Tayanna готувалась до концерту в міні-сукні з довгими рукавами.

Лайфхак для вокалістів-початківців, – написала Оля Полякова. 

 

Співачки не обмежились тільки перфоменсом. Оля Полякова та Тетяна Решетняк разом відправились на вечерю. До артисток долучився співак Макс Барських, їхні помічники та друзі.

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Музика Оля Полякова Новини Білорусі Фестивалі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
сьогодні, 19:49 Впорався з Путіним краще, ніж Трамп: ведучий Fox News роздратував главу Кремля під час інтерв'ю
2289
Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
сьогодні, 19:36 Вчені назвали місця, які є найбільш безпечними у літаку
587
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук