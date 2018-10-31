Оля Полякова похизувалася абсолютно голим тілом: фото 18+

Українська співачка Оля Полякова після концертного шоу відправилася відпочивати та набиратися сили на Мальдіви.

Полякова влаштувала собі сонячні канікули і уже встигла приголомшити шанувальників провокаційним кадром з пляжу. Оля виклала в Іnstagram знімок, на якому позує зовсім голою, стоячу спиною до камери.

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"Труси для трусов", – підписала співачка пікантний кадр.

Оля Полякова повністю оголилася?

Варто відзначити, що фігура Полякової виглядає чудово, артистка підтримує себе у прекрасній атлетичній формі.

А як вам фігура Олі?

Хто така Оля Полякова? Українська співачка і телеведуча, учасниця шоу "Танці з зірками". Полякова знялася у кількох фільмах, зокрема, в українській комедії "Свінгери".