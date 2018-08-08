Оля Полякова показала рідкісні фото з мамою
Напередодні українська співачка Оля Полякова в день народження своєї мами опублікувала зворушливий пост з архівними сімейними фотографіями.
Полякова показала шанувальникам раритетні світлини на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка привітала маму Світлану з днем народження і розповіла, як сильно нею пишається.
"Я не боюся дорослішати дивлячись на тебе, бо в 60 життя триває!" – наголосила Оля Полякова.
Оля Полякова з мамою / Усі фото – Instagram
Джерело: 24 Канал
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