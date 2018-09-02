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Оля Полякова показала спільне тренування з донькою: ефектні фото

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Оля Полякова з доньками
Оля Полякова з доньками / Фото із соцмереж

Після критики хейтерів співачка Оля Полякова вирішила показати, як вона займається спортом зі своєю старшою донькою Марією. Відповідні фото з'явились у блозі артистки.

Контраргументом в перепалці з хейтерами стали нові фото Олі Полякової та її 13-річної доньки. Красуні позували перед камерами у спортивних топах та лосинах, демонструючи струнку фігуру. Так співачка вирішила показати, що у її дочки Марії немає проблем із зайвою вагою.

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Фото одразу ж отримали чимало хвалебних коментарів, а прихильники Олі Полякової звернули увагу на схожість дівчинки до співачки. 


Оля Полякова та її донька Марія


Відповідь Олі Полякової хейтерам


Струнка Оля Полякова та її донька

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова виклала спільне фото зі своєю 13-річною донькою Марією у купальниках. Зірка хотіла похизуватись, наскільки вони схожі з підлітком, однак отримала шквал негативних коментарів. Всім хейтерам емоційна Оля Полякова записала відео, в якого гнівно закликала їх відписатись від її блогу. 

Теги: LifeStyle Музика Оля Полякова Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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