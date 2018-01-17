Оля Полякова показала спокусливі фото з відпочинку
03:14, сьогодні 1243 Читать новость на русском
Українська співачка Оля Полякова відпочиває у теплих краях та ділиться зі своїми шанувальниками відвертими фото.
Нові знімки зірка опублікувала в Instagram.
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На них Полякова спокусливо позує у зеленому купальнику та оригінальних окулярах.
Джерело: 24 Канал
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