Оля Полякова приміряла грайливий образ на новому фото
Українська співачка Оля Полякова, яка часто відзначається своєю епатажністю, подякувала користувачам за прихильність цікавим нарядом на світлині.
Так, зірка одягнула костюм "жінки-кішки": плямистий комбінезон з хутряною обробкою і чокером на шиї. Образ Полякової завершували туфлі зі схожим принтом і обруч з вушками.
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Співачка виглядала дуже звабливо та збентежено водночас. А все тому, що її відеокліп "Королева ночі" зібрав більше мільйона переглядів.
"Мяу, у нас на кліпі 1000000!" – йдеться у дописі артистки.
Сексуальна Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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