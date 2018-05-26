Оля Полякова приміряла грайливий образ на новому фото

Українська співачка Оля Полякова, яка часто відзначається своєю епатажністю, подякувала користувачам за прихильність цікавим нарядом на світлині.

Так, зірка одягнула костюм "жінки-кішки": плямистий комбінезон з хутряною обробкою і чокером на шиї. Образ Полякової завершували туфлі зі схожим принтом і обруч з вушками.

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Співачка виглядала дуже звабливо та збентежено водночас. А все тому, що її відеокліп "Королева ночі" зібрав більше мільйона переглядів.

"Мяу, у нас на кліпі 1000000!" – йдеться у дописі артистки.



Сексуальна Оля Полякова