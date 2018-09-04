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Оля Полякова та Леся Нікітюк взяли участь у модному показі: фото

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Оля Полякова та Леся Нікітюк на показі Atelier Andre Tan
Оля Полякова та Леся Нікітюк на показі Atelier Andre Tan / lime.apostrophe.ua

Дизайнер Андре Тан представив нову колекцію Atelier Andre Tan в рамках Ukrainian Fashion Week. Він вивів на подіум зірок українського шоу-бізу та моделей плюс-сайз.

Так, у показі брали участь співачка Оля Полякова, ведуча Леся Нікітюк та дівчата з модельного реаліті-шоу "Модель XL".

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Оля Полякова

Леся Нікітюк

Полякова дефілювала у лаковому плащі і коротких шортах, які поєднувала з укороченим жакетом, а Нікітюк вийшла у білій сукні-футболці з написом SuperStar.

Леся Нікітюк, Андре Тан, Оля Полякова

Леся Нікітюк, Андре Тан, Оля Полякова

Фото: lime.apostrophe.ua

 

Открыла показ @andre_tan_official #оляполякова #andretan

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

 

Теги: LifeStyle Мода Оля Полякова Леся Нікітюк
Джерело: 24 Канал
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