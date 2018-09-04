Оля Полякова та Леся Нікітюк взяли участь у модному показі: фото
Дизайнер Андре Тан представив нову колекцію Atelier Andre Tan в рамках Ukrainian Fashion Week. Він вивів на подіум зірок українського шоу-бізу та моделей плюс-сайз.
Так, у показі брали участь співачка Оля Полякова, ведуча Леся Нікітюк та дівчата з модельного реаліті-шоу "Модель XL".
Читайте також: Купальські вінки та кури: як відбувся показ бренду Jardin Exotique
Оля Полякова
Леся Нікітюк
Полякова дефілювала у лаковому плащі і коротких шортах, які поєднувала з укороченим жакетом, а Нікітюк вийшла у білій сукні-футболці з написом SuperStar.
Леся Нікітюк, Андре Тан, Оля Полякова
Леся Нікітюк, Андре Тан, Оля Полякова
Фото: lime.apostrophe.ua
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1