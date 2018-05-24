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Оля Полякова в блискучому міні представила новий кліп: відео

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Популярна українська співачка Оля Полякова в блискучому міні представила новий кліп на пісню "Королева ночи".

Зірка випустила відео на композицію "Королева ночи" у стилі естетики 90-х років.

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"Це пісня – про розбите кохання і надії на краще. Про те, що кожна дівчина повинна вірити лише в себе і, попри біль і розчарування, прагнути до свого щастя. "Витру сльози, буду красивою, я сьогодні хочу бути щасливою..." - девіз і кредо героїні пісні. Це історія про кожну з нас, про королев і принцес. Разом з тим це ще й ностальгія за юністю, яка буде добре зрозуміла, хто родом з 90-х, але кому, як і раніше, 18", – прокоментувала прем'єру Полякова.

Режисерами кліпу виступив тандем Дмитра Маніфеста і Дмитра Шмурака, автором пісні – Ольга Животкова.

Теги: LifeStyle Музика Фотоновини Оля Полякова
Джерело: 24 Канал
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