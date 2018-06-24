Оля Полякова вразила розкішною фігурою на пляжі

Українська співачка Оля Полякова завжди демонструє своє струнке тіло на концертах у сценічних образах. Але цими днями зірка просто зірвала мережу кадрами в купальнику.

Днями зірка змогла виділити час на сонячні ванни на морському узбережжі та зробила декілька ефектних фото.

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Для фото в Instagram Полякова обрала яскравий оранжевий купальник, окантований чорним кольором, який чудово підкреслював її спортивні форми. Лише за один день після публікації фото набрало більше 100 тисяч вподобань. "Ну, в стрічку вам тіла!", – кумедно підписала фото артистка.



Оля Полякова

На іншій світлині Оля просто продемонструвала свої довгі ноги, засмагаючи на піску. Це фото зірка підписала теж не менш дотепно: "Ну, традиційно".



Оля Полякова

Свої захопливі коментарі залишило багато зірок: репер Потап, співачка Тетяна Котова і фешн-фотограф Соня Плакидюк. Але не менш приємні коментарів залишили під світлинами фанати співачки: "Оце так ніжки... Ніколи не була фанаткою Олі, але від її ніг фанатію!!!", "Оце фігура, космос", "Круте тіло! Ви велика молодець", "Куди там Волочковій з її фігурою балерини. Ви супер!" та багато інших коментарів.