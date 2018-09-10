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Оля Полякова змінила 12 образів під час ефіру "Танці з зірками 2018": яскраві фото

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Українська співачка Оля Полякова приміряла роль ведучої в розважальному шоу "Танці з зірками 2018". Під час прямого ефіру зірка постала у 12 різних образах.

Харизматична Оля Полякова допомогла Юрію Горбунову вести третій ефір шоу "Танці з зірками 2018". Співачка зустрічала учасників проекту одразу після їх виступів та очікувала результати голосування членів журі. 

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Яскрава артистка вирішила не просто проводити прямий ефір, але й демонструвати глядачам свої вбрання. За словами Олі Полякової, в її гардеробі є десятки суконь, в яких вона не мала нагоди покрасуватись, тому саме в танцювальному проекті зірка засвітила 12 стильних образів.

Я вчора змінила 12 образів! Сказати, що це було складно – нічого не сказати. Але у мене розкішна команда!
– зізналась Оля Полякова. 

 

Кожне вбрання Оля Полякова змінювала, коли учасники шоу показували свій виступ на паркеті. Відтак у зірки були лічені хвилини на переодягання. Попри складність співачці все ж вдалось ефектно зустрічати знаменитостей на балконі "Танці з зірками 2018". 

До слова, Оля Полякова відзначилась на проекті не тільки яскравими образами, але й невдалим жартом. Через те, що зірка змінювала вбрання, вона не почула щемливої історії про втрату дитини Катерини Кухар. Коли Полякова повернулась в прямий ефір, підкреслила, що завжди стримана балерина таки вміє плакати. Це було зовсім недоречно, що згодом визнала сама "Супербілявка". 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Оля Полякова Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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