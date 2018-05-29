Оля Полякова зробила знімок у Франції в стилі Мерилін Монро

Українська "супербілявка" Оля Полякова не припиняє дивувати своїх прихильників яскравими образами та оригінальними знімками. Нещодавно співачка зробила чарівний знімок у стилі легендарної Мерилін Монро.

Оля Полякова активно веде свій блог у соціальній мережі Instagram. Із прихильниками зірка радо ділиться знімками з виступів та модних фотосесій. Не оминає увагою артистка і звичайні будні та відпочинок. Так, під час поїздки до Парижа Оля Полякова зробила чарівну світлину, яка вразила її прихильників.

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На фото артистка позує перед камерою у розкішній шифоновій сукні з літнім принтом. Оля Полякова доповнила свій образ чорним кеппі та світлими балетками. Зірка виглядала розкішно, позуючи на фоні милих французьких будинків.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 28 Тра 2018 р. о 10:46 PDT

Знімок прихильники порівняли з легендарною Мерилін Монро, яка полюбляла кокетливо позувати перед камерою. Все тому, що Оля Полякова грайливо припідняла низ сукні, який розвіявся вітром.