Омбудсвумен Денісова пояснила, за якої умови Москалькова зможе потрапити до Вишинського

Українська омбудсвумен Людмила Денісова розповіла, що в Олега Сенцова проблеми з нирками та серцем. За її словами, лише за умови синхронних візитів, російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова зможе потрапити до Кирила Вишинського.

22 червня політв'язня Сенцова відвідав адвокат. Вимагають звільнити бранців і в Україні, зокрема, 22 червня в Києві активісти пікетували російське консульство. "Заберіть своїх – віддайте наших", – з таким гаслом під консульство Російської Федерації прийшли активісти. Вони вимагають повернути наших бранців, натомість забрати своїх агентів. Опудало одного з них у ватнику і шапці-вушанці принесли під двері консульства. До нього додали звернення до президента Росії.

Читайте також: Як написати листа Олегу Сенцову: інструкція

Проте, охорона диппредставництва не дозволила залишити ватника під входом. А представники консульства до протестувальників не вийшли. Відтак, активістам довелося кричати в гучномовець, аби Москва змилувався над своїми військовими, які засуджені в Україні.



Опудало у ватнику і шапці-вушанці

"Вона (Москва – 24 канал) не визнавала присутність тут своїх військових, вона не визнавала і не визнає, що саме вона здійснює підтримку так званих ЛНР, ДНР, вона не захищає своїх людей. Навіть тих, що є громадянами Російсьої Федерації. Ми тут сьогодні, щоб закликати Російську Федерацію до гуманності відносно своїх, де-факто, солдат", – прокоментувала координатор Медійної ініціативи за права людини Маря Томак.

Натомість активісти вимагають повернути додому бранців, серед яких: Володимир Балух, Станіслав Клих, Олег Сєнцов та Олександр Кольченко.

Нагадаю, сьогодні таких, мінімум, 71 людина. 40 днів вже голодує Олег Сенцов, його стан значно погіршився останнім часом,

– додала Томак.

Через голодування в Сенцова суттєво погіршилося здоров'я. Страждають нирки та серце, режисер схуд на 13 кілограмів. Українська омбудсвумен припускає, що Сенцова примусово годують. А це за міжнародним правом прирівняно до катування. Мін’юст, на прохання Денисової, 22 червня подав звернення до Європейського суду з прав людини. А ще українська омбудсвумен, попри обіцянку своєї російської колеги, ніяк не може потрапити до наших бранців. Водночас Москалькова заявила, що цієї суботи планує відвідати Україну. Аби зустрітися із затриманим керівником "РИА Новости Украина" Кирилом Вишинським, котрого підозрюють у держзраді. Денисова попередила колегу: ультиматум у силі.

У нас немає домовленості про те, щоб її пустили. Якщо мене не пускають, хто пустить Москалькову до громадянина України Кирила Вишинського? Потрібно домовитись про синхронні візити, як ми з нею і домовлялися, але потім це не було погоджено її керівництвом, що синхронно відбуваємо: я – до Сенцова, вона – до Кирила Вишинського. Тільки в такому вигляді вона може потрапити до Кирила Вишинського,

– розповіла уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

А от українському політв’язню Олександру Кольченку дозволили триденне побачення з мамою. Воно заплановане на 28 липня. Поки що Кольченко перебуває у медсанчастині. Він набрав трохи ваги, а кожне його годування фіксують на камеру. Кольченку почали передавати листи. Пишуть не лише з України. Наших бранців активно підтримують на заході. Схожі до нинішньої акції у столиці , планують провести у Нью Йорку, Берліні та Торонто. Свої вимоги адресуватимуть безпосередньо Путіну. Адже зрозуміло, що в Росії не суд, а одна єдина людина вирішує - кому бути за ґратами, а кому - на волі.

Читайте також: Лікарі кажуть, що у Сенцова вже відмовляють рецептори, – Денісова

Поки до акції в підтримку українських бранців приєднуються в усьому світі – чимало наших співвітчизників байдужі до того, що відбувається. А тих, хто продовжує їздити на заробітки до Росії, такі акції навіть обурюють. Зокрема й українців, які сьогодні прийшли на прийом до дипустанови, аби отримати дозвіл на роботу.

"Дурастіка, я просто досі не можу зрозуміти, як це Росія і Україна, дві страни, і таке відбувається. Ну це все політика, все понятно", – такими словами прокоментувала акцію українська заробітчанка в Росії.