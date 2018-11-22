Омега-3 чи риб'ячий жир: що корисніше

Омега-3 – це поліненасичені жирні кислоти, які самі по собі не синтезуються в організмі людини, але є дуже важливими. Риб'ячий жир можна споживати з продуктами або у капсулах.

Риб'ячий жир виробляється з печення тріски або м'язів риб. Він містить насичені та поліненасичені жирні кислоти, а також – трансжири, передає Сosmo.

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А ще риба сама не відтворює Омега-3, а накопичує їх з водоростей, яким харчується. Часто раціон риб, вирощених в неволі, неідеальний, тому, медики все ж рекомендують споживати Омега-3.

Основні властивості Омега-3:

- має протизапальний ефект, профілактика простатиту;

- пригнічує синтез стресового гормону кортизолу;

- покращує психічного здоров'я;

- профілактика хвороби Альцгеймера;

- збільшує здатність мозку до запам'ятовування нового матеріалу;

- стабілізує артеріальний тиск;

- знижує ризик серцево-судинних захворювань;

- запобігає судомам і спазмам;

- зменшує ризик захворювання на цукровий діабет.

Омега-3 кращі для організму, ніж риб'ячий жир

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