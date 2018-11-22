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      Омега-3 чи риб'ячий жир: що корисніше

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      Омега-3 чи риб'ячий жир
      Омега-3 чи риб'ячий жир / cosmo

      Омега-3 – це поліненасичені жирні кислоти, які самі по собі не синтезуються в організмі людини, але є дуже важливими. Риб'ячий жир можна споживати з продуктами або у капсулах.

      Риб'ячий жир виробляється з печення тріски або м'язів риб. Він містить насичені та поліненасичені жирні кислоти, а також – трансжири, передає Сosmo.

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      А ще риба сама не відтворює Омега-3, а накопичує їх з водоростей, яким харчується. Часто раціон риб, вирощених в неволі, неідеальний, тому, медики все ж рекомендують споживати Омега-3.

      Основні властивості Омега-3:

      - має протизапальний ефект, профілактика простатиту;
      - пригнічує синтез стресового гормону кортизолу;
      - покращує психічного здоров'я;
      - профілактика хвороби Альцгеймера;
      - збільшує здатність мозку до запам'ятовування нового матеріалу;
      - стабілізує артеріальний тиск;
      - знижує ризик серцево-судинних захворювань;
      - запобігає судомам і спазмам;
      - зменшує ризик захворювання на цукровий діабет.

      Омега-3 кращі для організму, ніж риб'ячий жир

      Омега-3 кращі для організму, ніж риб'ячий жир

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Серцево-судинні захворювання Діабет Здорове життя Поради Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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