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Омелян анонсував розширення залізничного сполучення з Польщею

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Поїзд
Поїзд / Фото з відкритих джерел

Україна та Польща планує розширення залізничного сполучення – наразі опрацьовують два проекти.

Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з його польським колегою Анджеєм Адамчиком у польському місті Криниця-Здруй, повідомили у Мінінфраструктури.

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"Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, започатковане 2016 року, - приклад успішної реалізації українсько-польських проектів. І наразі обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею", – сказав Омелян.

Він підтвердив, що наразі триває робота над двома проектами: відновлення функціонування залізничного сполучення за напрямком Перемишль – Мальховіце – Нижанковичі та започаткування регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.

Сторони домовилися провести у жовтні цього року засідання двосторонньої робочої групи у Львові щодо розширення залізничного сполучення між країнами.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" заявила про плани знизити вартість проїзду у пасажирських поїздахдалекого сполучення, що курсують територією України.

Теги: Новини України Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Укрзалізниця Новини Польщі
Джерело: 24 канал
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