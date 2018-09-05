Омелян анонсував розширення залізничного сполучення з Польщею

Україна та Польща планує розширення залізничного сполучення – наразі опрацьовують два проекти.

Про це йшлося під час зустрічі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна з його польським колегою Анджеєм Адамчиком у польському місті Криниця-Здруй, повідомили у Мінінфраструктури.

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"Пряме залізничне сполучення між Україною і Польщею, започатковане 2016 року, - приклад успішної реалізації українсько-польських проектів. І наразі обидві країни активно працюють над розширенням залізничного сполучення між Україною і Польщею", – сказав Омелян.

Він підтвердив, що наразі триває робота над двома проектами: відновлення функціонування залізничного сполучення за напрямком Перемишль – Мальховіце – Нижанковичі та започаткування регулярного пасажирського залізничного сполучення між Львовом та Любліном.

Сторони домовилися провести у жовтні цього року засідання двосторонньої робочої групи у Львові щодо розширення залізничного сполучення між країнами.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" заявила про плани знизити вартість проїзду у пасажирських поїздахдалекого сполучення, що курсують територією України.